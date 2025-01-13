У Байдена готовят для Трампа как можно более сильную позицию по Украине, - Блинкен

Во время интервью ведущая заявила о том, что критики обеспокоены возможностью завершения полномасштабной войны в Украине во время президентства Трампа не в пользу Киева. На это государственный секретарь США ответил, что спекулировать на этом вопросе нет смысла.

"Что имеет смысл - это убедиться, что мы дадим следующей администрации, будущей администрации Трампа, как можно более сильные позиции для того, чтобы она могла реализовывать политику по всему миру независимо от того, это Украина или что-то другое", - отметил Блинкен.