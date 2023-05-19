У Байдена готові схвалити експорт літаків F-16 в Україну, але є умова, - CNN

Вказано, що таке рішення адміністрація президента США Джо Байдена готова ухвалити "на тлі великого тиску з боку представників Конгресу США та союзників через посилення російських повітряних атак на Україну".

Однак, як пише CNN, офіційним особам США невідомо про будь-які офіційні запити їхніх союзників щодо експорту F-16.

При цьому телеканал інформує, що офіційні особи американського Держдепу, яким зазвичай доручають оформлювати документи для схвалення подібних постачань третім сторонам, не отримували вказівок братися до роботи.

Повідомляється, що кілька європейських країн раніше заявляли про готовність постачати F-16 до України, зокрема, Нідерланди. Але саме США мають схвалити цю передачу.

Що цьому передувало

Як ми раніше писали, літаки F-16 готові передати Україні кілька європейських країн, але влада США наразі не дає на це дозвіл.

При цьому нещодавно група з 14 членів Конгресу США - демократів та республіканців - направила адміністрації президента Джо Байдена листа з проханням розблокувати постачання Україні винищувачів F-16.

Що цікаво, що постачання винищувачів F-16 в Україну стане однією з тем саміту G7 в японській Хіросімі. Про що вже заявили в Єврораді. Разом з тим міністри оборони країн НАТО у червні також обговорять можливу передачу Україні цих літаків.

Наразі ж Британія разом із Нідерландами домовилися про створення коаліції із закупівлі F-16 для України, а під час візиту до Лондона президента України Володимира Зеленського уряд Великобританії заявив, що влітку почне навчати українських пілотів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.