Байден звинуватив РФ у порушенні хартії ООН на тлі "референдумів" та мобілізації

У своїй промові він нагадав, що постійний учасник Радбезу ООН вторгся на територію іншої суверенної держави та спробував стерти її з карти.

"Росія набирає ще більше солдатів і намагається організувати фейковий референдум - це безпосереднє порушення хартії ООН. Весь світ має побачити ці злочини. Ніхто не загрожував Росії і ніхто, крім неї, не шукав цього конфлікту. Ми намагалися уникнути його", - підкреслив Байден.

За словами американського президента, якщо залишити поза увагою агресію РФ, то під загрозою опиниться все, що захищає ООН.

"Кожна перемога на полі бою - це заслуга українських солдатів. Але ми також проходили випробування та вибрали свободу, суверенітет, ми вибрали ті принципи, які обстоює кожен учасник Статуту ООН", - заявив Байден.