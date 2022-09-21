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Байден звинуватив РФ у порушенні хартії ООН на тлі "референдумів" та мобілізації

Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Президент США Джо Байден назвав нові плани РФ щодо "референдумів" на тимчасово окупованих територіях України та оголошення мобілізації порушенням хартії ООН.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ лідера Сполучених Штатів під час засідання Генеральної асамблеї ООН.

У своїй промові він нагадав, що постійний учасник Радбезу ООН вторгся на територію іншої суверенної держави та спробував стерти її з карти.

"Росія набирає ще більше солдатів і намагається організувати фейковий референдум - це безпосереднє порушення хартії ООН. Весь світ має побачити ці злочини. Ніхто не загрожував Росії і ніхто, крім неї, не шукав цього конфлікту. Ми намагалися уникнути його", - підкреслив Байден.

За словами американського президента, якщо залишити поза увагою агресію РФ, то під загрозою опиниться все, що захищає ООН.

"Кожна перемога на полі бою - це заслуга українських солдатів. Але ми також проходили випробування та вибрали свободу, суверенітет, ми вибрали ті принципи, які обстоює кожен учасник Статуту ООН", - заявив Байден.

Нагадаємо, раніше стало відомо, президент РФ Володимир Путін сьогодні, 21 вересня, оголосив "часткову мобілізацію" у його країні.

Також ми писали, що промову Байдена, яку він виголосив під час засідання Генасамблеї ООН, переписували в терміновому порядку на тлі заяв Путіна.

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