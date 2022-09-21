Байден звинуватив РФ у порушенні хартії ООН на тлі "референдумів" та мобілізації

Президент США Джо Байден назвав нові плани РФ щодо "референдумів" на тимчасово окупованих територіях України та оголошення мобілізації порушенням хартії ООН.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ лідера Сполучених Штатів під час засідання Генеральної асамблеї ООН.
У своїй промові він нагадав, що постійний учасник Радбезу ООН вторгся на територію іншої суверенної держави та спробував стерти її з карти.
"Росія набирає ще більше солдатів і намагається організувати фейковий референдум - це безпосереднє порушення хартії ООН. Весь світ має побачити ці злочини. Ніхто не загрожував Росії і ніхто, крім неї, не шукав цього конфлікту. Ми намагалися уникнути його", - підкреслив Байден.
За словами американського президента, якщо залишити поза увагою агресію РФ, то під загрозою опиниться все, що захищає ООН.
"Кожна перемога на полі бою - це заслуга українських солдатів. Але ми також проходили випробування та вибрали свободу, суверенітет, ми вибрали ті принципи, які обстоює кожен учасник Статуту ООН", - заявив Байден.
Нагадаємо, раніше стало відомо, президент РФ Володимир Путін сьогодні, 21 вересня, оголосив "часткову мобілізацію" у його країні.
Також ми писали, що промову Байдена, яку він виголосив під час засідання Генасамблеї ООН, переписували в терміновому порядку на тлі заяв Путіна.
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