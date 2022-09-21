ua ru
Ср, 21 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Промову Байдена на Генасамблеї ООН терміново переписують після заяв Путіна, - Politico

Новость на русском →
Вашингтон, Середа 21 вересня 2022 17:25
Промову Байдена на Генасамблеї ООН терміново переписують після заяв Путіна, - Politico Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Промова президента США Джо Байдена, яку він виголосить під час засідання Генасамблеї ООН, переписують у терміновому порядку після сьогоднішніх заяв президента РФ Володимира Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на журналіста Politico Джонатана Леміра у Twitter .

"Помічники Білого дому підтверджують, що майбутня промова Байдена в ООН переписується в останню хвилину після зловісних нічних заяв Путіна", - написав Лемір.

При цьому, за даними CNN, Байден не планує у своїй промові безпосередньо торкатися сьогоднішнього звернення Путіна до росіян. Натомість він зосередиться на підтвердженні підтримки для України від США та на її продовженні. Також президент Сполучених Штатів звернеться до миру з закликом протистояти агресії.

Зазначимо, що виступ Байдена на засіданні Генасамблеї ООН відбудеться сьогодні, 21 вересня.

Нагадаємо, сьогодні, 21 вересня, президент Росії Володимир Путін звернувся до громадян РФ. Зокрема, диктатор заявив про початок "часткової мобілізації" у його країні.

Також Путін вкотре пригрозив країнам Заходу ядерною зброєю.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ООН Російська Федерація Сполучені Штати Америки Джозеф Байден
NEWS
Зеленський звернеться до Генасамблеї ООН: чого чекати від виступу президента
Зеленський звернеться до Генасамблеї ООН: чого чекати від виступу президента
DAILY
Блеф при поганій грі. Навіщо Путіну "референдуми" та мобілізація в Росії
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Блеф при поганій грі. Навіщо Путіну "референдуми" та мобілізація в Росії