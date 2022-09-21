Промову Байдена на Генасамблеї ООН терміново переписують після заяв Путіна, - Politico

Промова президента США Джо Байдена, яку він виголосить під час засідання Генасамблеї ООН, переписують у терміновому порядку після сьогоднішніх заяв президента РФ Володимира Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на журналіста Politico Джонатана Леміра у Twitter .

"Помічники Білого дому підтверджують, що майбутня промова Байдена в ООН переписується в останню хвилину після зловісних нічних заяв Путіна", - написав Лемір.

При цьому, за даними CNN, Байден не планує у своїй промові безпосередньо торкатися сьогоднішнього звернення Путіна до росіян. Натомість він зосередиться на підтвердженні підтримки для України від США та на її продовженні. Також президент Сполучених Штатів звернеться до миру з закликом протистояти агресії.

Зазначимо, що виступ Байдена на засіданні Генасамблеї ООН відбудеться сьогодні, 21 вересня.