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Байден обвинил РФ в нарушении хартии ООН на фоне "референдумов" и мобилизации

Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент США Джо Байден назвал новые планы РФ по "референдумам" на временно оккупированных территориях Украины и объявление мобилизации нарушением хартии ООН.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление лидера Соединенных Штатов в ходе заседания Генеральной ассамблеи ООН.

В своей речи он напомнил, что постоянный участник Совбеза ООН вторгся на территорию другого суверенного государства и попытался стереть его с карты.

"Россия набирает еще больше солдат и пытается организовать фейковый референдум - это непосредственное нарушение хартии ООН. Весь мир должен увидеть эти преступления. Никто не угрожал России и никто кроме нее не искал этого конфликта. Мы пытались избежать его", - подчеркнул Байден.

По словам американского президента, если оставить без внимания агрессию РФ, то под угрозой окажется все, что защищает ООН.

"Каждая победа на поле боя - это заслуга украинских солдат. Но мы также проходили испытания и выбрали свободу, суверенитет, мы выбрали те принципы, которые отстаивает каждый участник Устава ООН", - заявил Байден.

Напомним, ранее стало известно, президент РФ Владимир Путин сегодня, 21 сентября, объявил "частичную мобилизацию" в его стране.

Также мы писали, что речь Байдена, которую он произнес в ходе заседания Генассамблеи ООН, переписывали в срочном порядке на фоне заявлений Путина.

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Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиДжозеф БайденВойна России против Украины