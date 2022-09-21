Байден обвинил РФ в нарушении хартии ООН на фоне "референдумов" и мобилизации

Президент США Джо Байден назвал новые планы РФ по "референдумам" на временно оккупированных территориях Украины и объявление мобилизации нарушением хартии ООН.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление лидера Соединенных Штатов в ходе заседания Генеральной ассамблеи ООН.
В своей речи он напомнил, что постоянный участник Совбеза ООН вторгся на территорию другого суверенного государства и попытался стереть его с карты.
"Россия набирает еще больше солдат и пытается организовать фейковый референдум - это непосредственное нарушение хартии ООН. Весь мир должен увидеть эти преступления. Никто не угрожал России и никто кроме нее не искал этого конфликта. Мы пытались избежать его", - подчеркнул Байден.
По словам американского президента, если оставить без внимания агрессию РФ, то под угрозой окажется все, что защищает ООН.
"Каждая победа на поле боя - это заслуга украинских солдат. Но мы также проходили испытания и выбрали свободу, суверенитет, мы выбрали те принципы, которые отстаивает каждый участник Устава ООН", - заявил Байден.
Напомним, ранее стало известно, президент РФ Владимир Путин сегодня, 21 сентября, объявил "частичную мобилизацию" в его стране.
Также мы писали, что речь Байдена, которую он произнес в ходе заседания Генассамблеи ООН, переписывали в срочном порядке на фоне заявлений Путина.
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