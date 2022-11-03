Байден звернувся до нації, заявивши про "загрозу американській демократії"

Президент США Джо Байден сказав про "загрозу американській демократії". З такою заявою він виступив напередодні проміжних виборів до Конгресу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Зазначимо, 8 листопада у США відбудуться проміжні вибори, які в останні десятиліття майже завжди приносять успіх опозиційній партії, втім наразі в опозиції перебувають республіканці, успіх яким обіцяє не лише ця закономірність, а й опитування.

"Це залякування, це насильство проти демократів, республіканців і безпартійних чиновників, які просто виконують свою роботу, є наслідком брехні, розказаної заради влади та прибутку; брехні про змову і злий намір; брехні, що повторюється знову і знову, щоб породити цикл гніву, ненависті, уїдливості та навіть насильства. Ми повинні протистояти цій брехні правдою, від цього залежить саме майбутнє нашої нації. Американська демократія під загрозою , тому що переможений колишній президент відмовляється прийняти волю народу", - заявив Байден.

За словами американського лідера, причиною таких загроз є "бажання шанувальників конспірологічних теорій потрапити до влади шанувальників конспірологічних теорій". Такими він вважає тих американців, які підтримують ідею "викраденої перемоги" на президентських виборах 2020 року.

При цьому, раніше лідер Республіканської партії у Палаті представників США Кевін МакКарті заявив про готовність скоротити допомогу Україні у 2023 році у разі перемоги на проміжних виборах.

Додамо, раніше РБК-Україна вже писало, чи зміниться підтримка України Заходом після виборів у США.

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