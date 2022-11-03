Байден обратился к нации, заявив об "угрозе американской демократии"

Президент США Джо Байден сказал об "угрозе американской демократии". С таким заявлением он выступил в преддверии промежуточных выборов в Конгресс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Отметим, 8 ноября в США состоятся промежуточные выборы, которые в последние десятилетия почти всегда приносят успех оппозиционной партии, впрочем, сейчас в оппозиции находятся республиканцы, успех которым обещает не только эта закономерность, а и опросы.

Как отмечают эксперты, это

"Это устрашение, это насилие против демократов, республиканцев и беспартийных чиновников, которые просто выполняют свою работу, является следствием лжи, рассказанной ради власти и прибыли; лжи о заговоре и злом умысле; лжи, повторяющейся снова и снова, чтобы породить цикл гнева, ненависти, язвительности и даже насилия. Мы должны противостоять этой лжи правдой, от этого зависит само будущее нашей нации. Американская демократия под угрозой , потому что проигравший бывший президент отказывается принять волю народа", - заявил Байден.

По словам американского лидера, причиной таких угроз является "желание поклонников конспирологических теорий попасть к власти поклонников конспирологических теорий". Такими он считает тех американцев, которые поддерживают идею "похищенной победы" на президентских выборах 2020 года.

При этом ранее лидер Республиканской партии в Палате представителей США Кевин Маккарти заявил о готовности сократить помощь Украине в 2023 году в случае победы на промежуточных выборах.

Ранее РБК-Украина уже писало, изменится ли поддержка Украины Западом после выборов в США.

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