ua en ru
Чт, 07 листопада News Daily Styler Travel
Війна в Україні Вибори в США Ізраїль новини Зеленський заяви Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Байден звернеться до нації після поразки Гарріс

Четвер 07 листопада 2024 03:37
UA EN RU
Байден звернеться до нації після поразки Гарріс Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У четвер, 7 листопада, президент США Джо Байден звернеться до нації. Це буде його перший виступ після поразки на виборах віце-президента Камали Гарріс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press та CNN.

"Байден виступить зі зверненням до нації з Рожевого саду в четвер об 11:00 за східним часом (о 18:00 за київським - ред.)", - пише CNN.

AP наголосило, що це буде перша поява Байдена перед камерами після вирішальної перемоги республіканця Дональда Трампа над Камалою Гарріс.

Нагадаємо, що в середу Байден провів телефонну розмову з Трампом, у якій привітав його з перемогою та запросив до Білого дому. Республіканець, своєю чергою, погодився і зустріч відбудеться вже найближчим часом. Сторони обговорять передачу влади.

Крім того, президент США вперше прокоментував поразку Гарріс. За його словами, вона вступила в передвиборчі перегони за надзвичайних обставин.

Також ми писали, що 6 числа Гарріс уперше звернулася до прихильників після поразки на виборах. Віцепрезидентка визнала результати і пообіцяла мирну передачу влади.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Джозеф Байден Дональд Трамп Камала Гарріс Вибори в США
Результати виборів
Результати виборів
Хто перемагає в "хитких" штатах
Хто перемагає в "хитких" штатах
Камала Гарріс: кандидат від Демократів
Камала Гарріс: кандидат від Демократів
Дональд Трамп: кандидат від Республіканців
Дональд Трамп: кандидат від Республіканців