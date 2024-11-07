Байден звернеться до нації після поразки Гарріс

У четвер, 7 листопада, президент США Джо Байден звернеться до нації. Це буде його перший виступ після поразки на виборах віце-президента Камали Гарріс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press та CNN .

AP наголосило, що це буде перша поява Байдена перед камерами після вирішальної перемоги республіканця Дональда Трампа над Камалою Гарріс.

"Байден виступить зі зверненням до нації з Рожевого саду в четвер об 11:00 за східним часом (о 18:00 за київським - ред.)", - пише CNN.

Нагадаємо, що в середу Байден провів телефонну розмову з Трампом, у якій привітав його з перемогою та запросив до Білого дому. Республіканець, своєю чергою, погодився і зустріч відбудеться вже найближчим часом. Сторони обговорять передачу влади.

Крім того, президент США вперше прокоментував поразку Гарріс. За його словами, вона вступила в передвиборчі перегони за надзвичайних обставин.

Також ми писали, що 6 числа Гарріс уперше звернулася до прихильників після поразки на виборах. Віцепрезидентка визнала результати і пообіцяла мирну передачу влади.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.