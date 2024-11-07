Байден вперше прокоментував поразку Гарріс

Президент США Джо Байден вперше прокоментував вибори в Америці та поразку на них віцепрезидента Камали Гарріс. За його словами, вона вступила у передвиборчу гонку за надзвичайних обставин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Білого дому.

Байден сказав, що 6 листопада Америка побачила ту гарріс, яку він знає і якою глибоко захоплюється. Президент підкреслив, що вона була приголомшливим партнером і державним службовцем, сповненим чесності, мужності та характеру.

"За надзвичайних обставин вона взяла на себе відповідальність і очолила історичну кампанію, що стала втіленням того, що можливо, якщо керуватися твердими моральними принципами та чітким баченням нації, яка буде вільнішою, більш справедливою і повною більших можливостей для всіх американців.", - заявив Байден.

Глава Білого дому додав, що вибір Камали Гарріс був найпершим рішенням, яке він ухвалив, ставши кандидатом у президенти 2020 року. За його словами, це було найкраще рішення, яке він ухвалив.

"Її історія - це найкраще, що є в історії Америки. І як вона ясно дала зрозуміти сьогодні, я не сумніваюся, що вона продовжить писати цю історію", - наголосив президент.

У своїй заяві Байден описав, чим далі займатиметься Гарріс і що її особистість означає для майбутніх поколінь.

"Вона продовжить боротьбу з метою, рішучістю і радістю. Вона продовжуватиме бути захисницею всіх американців. І найголовніше - вона залишиться лідером, на якого рівнятимуться наші діти протягом багатьох поколінь, оскільки вона накладе свою печатку на майбутнє Америки", - резюмував Байден.