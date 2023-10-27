Байден зустрівся з главою МЗС Китаю: закликав спільно вирішувати глобальні проблеми

Глава американської держави в ході переговорів підкреслив, що США та Китай повинні відповідально ставитися до конкуренції у відносинах та підтримувати відкриті лінії зв'язку.

"Він наголосив, що США та Китай повинні спільно вирішувати глобальні проблеми", - наводить Білий дім слова Байдена.

Візит глави МЗС Китаю до США

Нагадаємо, міністр закордонних справ Китаю Ван І перебуває з візитом у Вашингтоні. Він уже зустрівся з державним секретарем США Ентоні Блінкеном.

За інформацією ЗМІ, Ван І має підготувати візит до США лідера Китаю Сі Цзіньпіна. Він може відбутися вже у листопаді.

Планується, що глава КНР відвідає саміт Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) у Сан-Франциско та зустрінеться з президентом США Джо Байденом.

Раніше Сі Цзіньпін заявляв, що Китай погоджується співпрацювати зі США, оскільки від цього залежить доля людства.