Байден встретился с главой МИД Китая: призвал совместно решать глобальные проблемы

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден провел встречу с министром иностранных дел Китая Ван И. Стороны обсуждали отношения между странами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Белого дома.
Глава американского государства в ходе переговоров подчеркнул, что США и Китай должны ответственно относиться к конкуренции в отношениях и поддерживать открытые линии связи.
"Он подчеркнул, что США и Китай должны совместно решать глобальные проблемы", - приводит Белый дом слова Байдена.
Напомним, министр иностранных дел Китая Ван И находится с визитом в Вашингтоне. Он уже встретился с государственным секретарем США Энтони Блинкеном.
По информации СМИ, Ван И должен подготовить визит в США лидера Китая Си Цзиньпина. Он может состояться уже в ноябре.
Планируется, что глава КНР посетит саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско и встретиться с президентом США Джо Байденом.
Ранее Си Цзиньпин заявлял, что Китай согласен сотрудничать с США, поскольку от этого зависит судьба человечества.
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