Байден встретился с главой МИД Китая: призвал совместно решать глобальные проблемы

Глава американского государства в ходе переговоров подчеркнул, что США и Китай должны ответственно относиться к конкуренции в отношениях и поддерживать открытые линии связи.

"Он подчеркнул, что США и Китай должны совместно решать глобальные проблемы", - приводит Белый дом слова Байдена.

Визит главы МИД Китая в США

Напомним, министр иностранных дел Китая Ван И находится с визитом в Вашингтоне. Он уже встретился с государственным секретарем США Энтони Блинкеном.

По информации СМИ, Ван И должен подготовить визит в США лидера Китая Си Цзиньпина. Он может состояться уже в ноябре.

Планируется, что глава КНР посетит саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско и встретиться с президентом США Джо Байденом.

Ранее Си Цзиньпин заявлял, что Китай согласен сотрудничать с США, поскольку от этого зависит судьба человечества.