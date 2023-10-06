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Байден зустрінеться зі Штайнмаєром: говоритимуть і про Україну

Фото: Джо Байден і Франк-Вальтер Штайнмаєр (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Сьогодні, 6 жовтня, президент США Джо Байден зустрінеться з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром у Білому домі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Серед іншого, планується розглянути питання продовження комунікації на рівні НАТО щодо захисту демократичних цінностей та спільного зобов'язання підтримувати Україну у війні проти Росії.

Військова допомога Україні

4 жовтня Bloomberg повідомляло, що Німеччина планує передати Україні додаткову систему IRIS-T та 12 зенітних установок Gepard, щоб убезпечити захист вантажів, які прямують до Румунії.

А вчора президент України Володимир Зеленський заявив про наміри Німеччини передати ще одну систему ППО Patriot, а також передачу Іспанією шести ЗРК Hawk.

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Джозеф БайденШтайнмаєр