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Байден встретится со Штайнмайером: будут говорить и об Украине

Фото: Джо Байден и Франк-Вальтер Штайнмайер (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Сегодня, 6 октября, президент США Джо Байден встретится с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером в Белом доме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В частности, планируется рассмотреть вопрос продолжения коммуникации на уровне НАТО по защите демократических ценностей и совместного обязательства поддерживать Украину в войне против России.

Военная помощь Украине

4 октября Bloomberg сообщала, что Германия планирует передать Украине дополнительную систему IRIS-T и 12 зенитных установок Gepard, чтобы обезопасить защиту грузов, направляющихся в Румынию.

А вчера президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерениях Германии передать еще одну систему ПВО Patriot, а также передачу по Испании шести ЗРК Hawk.

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Джозеф БайденШтайнмайер