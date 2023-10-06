Байден встретится со Штайнмайером: будут говорить и об Украине

Сегодня, 6 октября, президент США Джо Байден встретится с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером в Белом доме.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
В частности, планируется рассмотреть вопрос продолжения коммуникации на уровне НАТО по защите демократических ценностей и совместного обязательства поддерживать Украину в войне против России.
4 октября Bloomberg сообщала, что Германия планирует передать Украине дополнительную систему IRIS-T и 12 зенитных установок Gepard, чтобы обезопасить защиту грузов, направляющихся в Румынию.
А вчера президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерениях Германии передать еще одну систему ПВО Patriot, а также передачу по Испании шести ЗРК Hawk.
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