Байден встретится со Штайнмайером: будут говорить и об Украине

В частности, планируется рассмотреть вопрос продолжения коммуникации на уровне НАТО по защите демократических ценностей и совместного обязательства поддерживать Украину в войне против России.

Военная помощь Украине

4 октября Bloomberg сообщала, что Германия планирует передать Украине дополнительную систему IRIS-T и 12 зенитных установок Gepard, чтобы обезопасить защиту грузов, направляющихся в Румынию.

А вчера президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерениях Германии передать еще одну систему ПВО Patriot, а также передачу по Испании шести ЗРК Hawk.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.