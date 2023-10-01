Байден зробив заяву щодо підтримки та фінансової допомоги Україні

Як заявив Байден, США за жодних обставин не може допустити, щоб американська підтримка України була перервана.

"Хоча спікер і переважна більшість Конгресу були непохитними у своїй підтримці України, у цій угоді немає нового фінансування для продовження цієї підтримки. Ми за жодних обставин не можемо допустити, щоб американська підтримка України була перервана. Я цілком сподіваюся, що спікер дотримуватиметься своєї відданості народу України та забезпечить підтримку, необхідну для допомоги Україні в цей критичний момент", - заявив Байден.

"Шатдаун" в США

Загроза призупинення роботи уряду пов'язана з позицією ультраправих республіканців. Вони блокували ухвалення бюджетних законопроектів на наступний фінансовий рік, вимагаючи урізати, на їхню думку, зайві витрати.

У тому числі, вони виступали проти додаткової допомоги Україні. До останнього Білий дім намагався включити хоча б компромісні 6 млрд доларів для нашої країни до середини листопада, але ініціатива не змогла набрати достатньо голосів.

Ввечері 30 вересня Палата представників схвалила тимчасове фінансування уряду, щоб уникнути "шатдауну", який мав відбутися вже 1 жовтня.

Зазначимо, загалом адміністрація має намір Джо Байдена отримати "добро" на пакет сумою понад 40 млрд доларів, з якого близько 24 млрд мають бути виділені Україні.

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