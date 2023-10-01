RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Байден сделал заявление о поддержке и финансовой помощи Украине

Фото: президент США Джо Байден (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Президент США Джо Байден подписал закон о продлении финансирования правительства США на 45 дней, в который не входит помощь Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Белого дома.

Как заявил Байден, США ни при каких обстоятельствах не может допустить, чтобы американская поддержка Украины была прервана.

"Хотя спикер и подавляющее большинство Конгресса были непоколебимы в своей поддержке Украины, в этом соглашении нет нового финансирования для продолжения этой поддержки. Мы ни при каких обстоятельствах не можем допустить, чтобы американская поддержка Украины была прервана. Я полностью надеюсь, что спикер будет придерживаться своей преданности народу Украина и обеспечит поддержку, необходимую для помощи Украине в этот критический момент", - заявил Байден.

"Шатдаун" в США

Угроза приостановки работы правительства связана с позицией ультраправых республиканцев. Они блокировали принятие бюджетных законопроектов на следующий финансовый год, требуя урезать, по их мнению, излишние расходы.

В том числе они выступали против дополнительной помощи Украине. В последний Белый дом пытался включить хотя бы компромиссные 6 млрд долларов для нашей страны до середины ноября, но инициатива не смогла набрать достаточно голосов.

Вечером 30 сентября Палата представителей одобрила временное финансирование правительства во избежание "шатдауна", который должен был состояться уже 1 октября.

Отметим, что в целом администрация намерена Джо Байдена получить "добро" на пакет суммой более 40 млрд долларов, из которого около 24 млрд должны быть выделены Украине.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиДжозеф Байдендопомога арміїВойна России против Украины