Байден сделал новое заявление о покушении на Трампа и дал ряд поручений

Президент США Джо Байден сделал ряд новых заявлений о покушении на кандидата в президенты Дональда Трампа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию Белого дома.

По словам Байдена, администрация получила отчет. Сейчас ФБР проводит расследование, оно на начальном этапе. Пока нет подробной информации о мотивах, но известно, кто стрелок.

"Поэтому я призываю не делать преждевременных выводов, пусть ФБР делает свою работу", – сказал Байден.

Пока проводится расследование, президент США дал ряд поручений. В частности:

Трамп как экс-президент и кандидат получит усиленную охрану. Байденом было поручено секретной службе предоставить республиканцу все необходимые ресурсы для обеспечения его безопасности;

президент США поручил секретной службе пересмотреть все меры безопасности на съезде Республиканской партии, который начнется 15 июля;

Министерству нацбезопасности поручено провести независимый осмотр произошедшего.

В своей речи на брифинге президент США еще раз призвал страну к единству.