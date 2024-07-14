Байден сделал новое заявление о покушении на Трампа и дал ряд поручений
Президент США Джо Байден сделал ряд новых заявлений о покушении на кандидата в президенты Дональда Трампа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию Белого дома.
По словам Байдена, администрация получила отчет. Сейчас ФБР проводит расследование, оно на начальном этапе. Пока нет подробной информации о мотивах, но известно, кто стрелок.
"Поэтому я призываю не делать преждевременных выводов, пусть ФБР делает свою работу", – сказал Байден.
Пока проводится расследование, президент США дал ряд поручений. В частности:
- Трамп как экс-президент и кандидат получит усиленную охрану. Байденом было поручено секретной службе предоставить республиканцу все необходимые ресурсы для обеспечения его безопасности;
- президент США поручил секретной службе пересмотреть все меры безопасности на съезде Республиканской партии, который начнется 15 июля;
- Министерству нацбезопасности поручено провести независимый осмотр произошедшего.
В своей речи на брифинге президент США еще раз призвал страну к единству.
Напомним, что вчера, 13 июля, в кандидата в президенты США Дональда Трампа стреляли, когда тот выступал на митинге в штате Пенсильвания. В результате атаки ему прострелили правое ухо.
Ранее РБК-Украина сообщало, что ФБР подтвердило, что в Трампа стрелял 20-летний Томас Мэтью Крукс. По информации The Washington Post, Крукс, согласно спискам избирателей штата Пенсильвания, является республиканцем.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.