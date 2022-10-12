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Байден знову оцінив ризики ядерного удару по Україні

Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Президент США Джо Байден знов оцінив ризики російського ядерного удару по Україні. Він вважає, що президент РФ Володимир Путін не піде на цей крок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова американського лідера в інтерв'ю CNN.

"Я не думаю, що він це зробить", - відповів Байден на запитання, чи Путін застосує тактичну ядерну зброю проти України.

"Я вважаю безвідповідальним з його боку як світового лідера однієї з найбільших ядерних держав світу, говорити про те, що він може застосувати тактичну ядерну зброю в Україні", - додав Байден.

За словами американського президента, навіть погрози ядерної зброї з вуст Путіна мають ефект дестабілізації.

"Все, що я хотів сказати, це те, що це може призвести до просто жахливого результату. І не тому, що хтось має намір перетворити це на світову війну або щось таке, а просто після того, як ви застосуєте ядерну зброю, помилки, які можна зробити, прорахунки, хто знає, що станеться", - заявив лідер США.

Байден відмовився розкривати подробиці, якою буде відповідь США у випадку, якщо Путін піде на такий крок. Однак він запевнив, що Пентагон наперед розробив варіанти дій на випадок такого сценарію.

Нагадаємо, раніше Байден заявив, що загроза ядерного удару є найвищою з часів кубинської ракетної кризи через заяви російського диктатора Володимира Путіна.

Однак, незважаючи на заяви американського президента, в ядерній політиці США немає жодних змін.

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