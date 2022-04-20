Байден не знает, поедет ли он в Украину
Президент США Джо Байден рассказал, что не уверен, поедет ли он снова в Украину в ближайшем будущем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
"Ответ такой: я не знаю", - сказал он журналистам в Портсмуте (штат Нью-Гэмпшир) во вторник.
Американский президент добавил, что прежде бывал в Украине "много раз, просто не был там в последнее время".
"Больше всех - я единственный, кто дважды общался с (Верховной, - Ред.) Радой", - отметил Байден.
Ранее в Белом доме заявляли, что у президента нет планов поехать в Украину, но если бы они и были, то вряд ли планировали поездку из соображений безопасности.
Так, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила представителям СМИ накануне, что если бы и намечался визит представителя администрации Байдена, такую информацию бы не стали разглашать.
Напомним, на прошлой неделе Байден рассказал, что рассматривается возможность направить высокопоставленного члена своей администрации в Украину, что может стать демонстрацией поддержки США страны, которая противостоит вторжению РФ. При этом Байден заявил о готовности приехать в Киев.
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