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Байден не знає, чи поїде він в Україну

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Середа 20 квітня 2022 03:14
Байден не знає, чи поїде він в Україну Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Президент США Джо Байден розповів, що не впевнений, чи поїде він знову в Україну в найближчому майбутньому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Відповідь така: я не знаю",- сказав він журналістам у Портсмуті (штат Нью-Гемпшир) у вівторок.

Американський президент додав, що раніше бував в Україні "багато разів, просто не був там останнім часом".

"Найбільше - я єдиний, хто двічі спілкувався з (Верховною, - Ред.) Радою", - зазначив Байден.

Раніше в Білому домі заявляли, що у президента немає планів поїхати в Україну, але якби вони й були, то навряд чи планували поїздку з міркувань безпеки.

Так, прес-секретар Білого дому Джен Псакі заявила представникам ЗМІ напередодні, що якби й намічався візит представника адміністрації Байдена, таку інформацію б не стали розголошувати.

Нагадаємо, минулого тижня Байден розповів, що розглядається можливість направити високопоставленого члена своєї адміністрації в Україну, що може стати демонстрацією підтримки США країни, яка протистоїть вторгненню РФ. При цьому Байден заявив про готовність приїхати до Києва.

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