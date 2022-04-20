Байден не знає, чи поїде він в Україну
Президент США Джо Байден розповів, що не впевнений, чи поїде він знову в Україну в найближчому майбутньому.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
"Відповідь така: я не знаю",- сказав він журналістам у Портсмуті (штат Нью-Гемпшир) у вівторок.
Американський президент додав, що раніше бував в Україні "багато разів, просто не був там останнім часом".
"Найбільше - я єдиний, хто двічі спілкувався з (Верховною, - Ред.) Радою", - зазначив Байден.
Раніше в Білому домі заявляли, що у президента немає планів поїхати в Україну, але якби вони й були, то навряд чи планували поїздку з міркувань безпеки.
Так, прес-секретар Білого дому Джен Псакі заявила представникам ЗМІ напередодні, що якби й намічався візит представника адміністрації Байдена, таку інформацію б не стали розголошувати.
Нагадаємо, минулого тижня Байден розповів, що розглядається можливість направити високопоставленого члена своєї адміністрації в Україну, що може стати демонстрацією підтримки США країни, яка протистоїть вторгненню РФ. При цьому Байден заявив про готовність приїхати до Києва.
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