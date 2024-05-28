Байден змушений реагувати на вимоги демократів припинити поставки зброї Ізраїлю

Речник Ради національної безпеки при президенті зауважив, що Ізраїль має право переслідувати ХАМАС. Він також підтвердив, що під час удару у Рафаху було вбито двох високопоставлених бойовиків ХАМАСу, відповідальних за напади на ізраїльських цивільних осіб.

"Але, як ми чітко зазначили, Ізраїль повинен вжити всіх можливих заходів, щоб захистити цивільне населення", - сказав він.

Агентство зазначає, що Байден зіткнувся зі зростаючим тиском з боку своєї власної партії щодо зменшення підтримки Ізраїлю.

Наприклад, Александрія Окасіо-Кортес, відомий демократ у Палаті представників, назвала удар по Рафаху "невиправданим звірством", додавши в пості в соціальних мережах, що "президенту давно пора виконати своє слово і призупинити військову допомогу".

"Жахливі та шокуючі кадри з’явилися минулої ночі у Рафаху", — заявила представник від 7-го конгресійного округу штату Массачусетс Айанна Пресслі.

Удар по табору біженців у Рафаху