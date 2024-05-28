Байден вынужден реагировать на требования демократов прекратить поставки оружия Израилю

Администрация президента США Джо Байдена призвала Израиль принять все меры предосторожности для защиты гражданских лиц после военного удара в Рафахе, в результате которого погибли десятки палестинцев. Белый дом столкнулся с призывами некоторых демократов прекратить военные поставки в Израиль.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Представитель Совета национальной безопасности при президенте отметил, что Израиль имеет право преследовать ХАМАС. Он также подтвердил, что во время удара в Рафахе были убиты два высокопоставленных боевика ХАМАСа, ответственные за нападения на израильских гражданских лиц.
"Но, как мы четко отметили, Израиль должен принять все возможные меры, чтобы защитить гражданское население", - сказал он.
Агентство отмечает, что Байден столкнулся с растущим давлением со стороны своей собственной партии по поводу уменьшения поддержки Израиля.
К примеру, Александрия Окасио-Кортес, известный демократ в Палате представителей, назвала удар по Рафаху "неоправданным зверством", добавив в посте в социальных сетях, что "президенту давно пора выполнить свое слово и приостановить военную помощь".
"Ужасные и шокирующие кадры появились минувшей ночью в Рафахе", - заявила представитель от 7-го конгрессионного округа штата Массачусетс Айанна Прессли.
Напомним, 26 мая был нанесен авиаудар по району города, где находился палаточный городок беженцев. По последним данным, погибли 45 человек.
Израильские военные заявили, что нанесли удар по "комплексу в Рафахе, где действовали значительные террористы ХАМАС. Удар был нанесен по законным целям". Генеральный штаб ЦАХАЛ "расследует обстоятельства гибели гражданских лиц" в городе.
Тем не менее, это событие стало новым поводом для обвинений в адрес Израиля в нарушениях гуманитарного права.
Министры иностранных дел ЕС впервые приняли участие в "значительной" дискуссии по поводу санкций против Израиля на случай, если он не будет соблюдать международное гуманитарное право, заявил министр иностранных дел Ирландии Михал Мартин.
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