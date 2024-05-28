Байден вынужден реагировать на требования демократов прекратить поставки оружия Израилю

Представитель Совета национальной безопасности при президенте отметил, что Израиль имеет право преследовать ХАМАС. Он также подтвердил, что во время удара в Рафахе были убиты два высокопоставленных боевика ХАМАСа, ответственные за нападения на израильских гражданских лиц.

"Но, как мы четко отметили, Израиль должен принять все возможные меры, чтобы защитить гражданское население", - сказал он.

Агентство отмечает, что Байден столкнулся с растущим давлением со стороны своей собственной партии по поводу уменьшения поддержки Израиля.

К примеру, Александрия Окасио-Кортес, известный демократ в Палате представителей, назвала удар по Рафаху "неоправданным зверством", добавив в посте в социальных сетях, что "президенту давно пора выполнить свое слово и приостановить военную помощь".

"Ужасные и шокирующие кадры появились минувшей ночью в Рафахе", - заявила представитель от 7-го конгрессионного округа штата Массачусетс Айанна Прессли.

Удар по лагерю беженцев в Рафахе