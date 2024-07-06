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Байден зменшує розрив із Трампом у ключових штатах після невдалих дебатів, - Bloomberg

Фото: Джо Байден та Дональд Трамп (rbc.ua)
Автор: Едуард Ткач

Президент США Джо Байден скорочує розрив і відстає від республіканця Дональда Трампа лише на 2% у ключових штатах, необхідних для перемоги на виборах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Видання пише, що Байден показав найкращі результати в опитуванні Bloomberg News/Morning Consult, присвяченому ключовим штатам США. Це сталося навіть попри те, що виборці дали низьку оцінку виступу президента на дебатах на тлі паніки у його партії.

Так, республіканець Дональд Трамп випереджає демократа Джо Байдена лише на 2 відсоткові пункти, 47% проти 45%, у ключових штатах, необхідних для перемоги на виборах у листопаді. Це найменший розрив із початку опитування у жовтні минулого року.

Тепер Байден випереджає Трампа у Мічигані та Вісконсіні. Він знаходиться в межах статистичної похибки опитування в Аризоні, Джорджії, Неваді та Північній Кароліні та відстає найбільше у ключовому штаті Пенсільванія.

Також Bloomberg додало, що на думку виборців зі штатів, де проходили дебати, Байден виявив себе не найкращим чином: менш ніж кожен п'ятий респондент зазначив, що 81-річний кандидат був послідовнішим, розумово розвиненим чи домінуючим учасником.

Нагадаємо, що під час свого виступу перед виборцями чинний президент США Джо Байден заявив, що не зніматиме свою кандидатуру з майбутніх виборів президента.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Білому домі працюють над організацією зустрічі Джо Байдена та президента України Володимира Зеленського. Вона може пройти у рамках саміту НАТО у Вашингтоні.

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