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Байден уменьшает разрыв с Трампом в ключевых штатах после неудачных дебатов, - Bloomberg

Фото: Джо Байден и Дональд Трамп (rbc.ua)
Автор: Эдуард Ткач

Президент США Джо Байден сокращает разрыв и отстает от республиканца Дональда Трампа всего на 2% в ключевых штатах, необходимых для победы на выборах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Издание пишет, что Байден показал наилучшие результаты в опросе Bloomberg News/Morning Consult, посвященном ключевым штатам США. Это произошло даже несмотря на то, что избиратели дали низкую оценку выступлению президента на дебатах на фоне паники в его партии.

Так, республиканец Дональд Трамп опережает демократа Джо Байдена всего на 2 процентных пункта, 47% против 45%, в ключевых штатах, необходимых для победы на ноябрьских выборах. Это наименьший разрыв с начала опроса в октябре прошлого года.

Теперь Байден опережает Трампа в Мичигане и Висконсине. Он находится в пределах статистической погрешности опроса в Аризоне, Джорджии, Неваде и Северной Каролине и отстает больше всего в ключевом штате Пенсильвания.

Также Bloomberg добавило, что по мнению избирателей из штатов, где проходили дебаты, Байден проявил себя не лучшим образом: менее чем каждый пятый респондент отметил, что 81-летний кандидат был более последовательным, умственно развитым или доминирующим участником.

Напомним, что во время своего выступления перед избирателями, действующий президент США Джо Байден заявил, что не будет снимать свою кандидатуру с предстоящих выборов президента.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Белом доме работают над организацией встречи Джо Байдена и президента Украины Владимира Зеленского. Она может пройти в рамках саммита НАТО в Вашингтоне.

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Соединенные Штаты АмерикиДжозеф Байден