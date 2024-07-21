Байден зідзвонився з головою Єврокомісії після її переобрання: говорили про Україну

Байден привітав Урсулу фон дер Ляєн з переобрання. Як зазначають у Білому домі, лідери підтвердили свою відданість міцним відносинам між США та ЄС і спільному вирішенню найбільших світових проблем.

"Вони також обговорили підтримку України та спроби притягнути Росію до відповідальності за її агресію", - йдеться у повідомленні.

Урсула фон дер Ляєн у своєму Twitter (X) прокоментувала розмову з Байденом, подякувавши президенту США за привітання.

Вона наголосила, що США та Європейський союз стикаються зі спільними викликами - в Європі, на Близькому Сході та в Індо-Тихоокеанському регіоні.