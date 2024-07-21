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Байден созвонился с главой Еврокомиссии после ее переизбрания: говорили об Украине

Фото: президент США Джо Байден (facebook com POTUS)
Автор: Наталья Юрченко

Президент США Джо Байден побеседовал с Урсулой фон дер Ляйен после ее переизбрания на должность главы Европейской комиссии. Одной из тем разговора была Украина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Байден поздравил Урсулу фон дер Ляйен с переизбранием. Как отмечают в Белом доме, лидеры подтвердили свою приверженность крепким отношениям между США и ЕС и совместному решению крупнейших мировых проблем.

"Они также обсудили поддержку Украины и попытки привлечь Россию к ответственности за ее агрессию", - говорится в сообщении.

Урсула фон дер Ля1ен в своем Twitter (X) прокомментировала разговор с Байденом, поблагодарив президента США за поздравление.

Она подчеркнула, что США и Европейский союз сталкиваются с общими вызовами - в Европе, на Ближнем Востоке и в Индо-Тихоокеанском регионе.

Выборы в ЕС

Напомним, в июне прошли выборы в Европарламент, после чего сменилось руководство главных европейских институций.

Урсула фон дер Ляйен была переизбрана на должность главы Европейской комиссии, это ее второй срок. Ее кандидатуру поддержали 401 евродепутат. Она будет возглавлять Еврокомиссию в течение следующих пяти лет.

Также президентом Европейского парламента переизбрали Роберту Мецолу.

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ЕврокомиссияЕвросоюзСоединенные Штаты АмерикиДжозеф БайденУрсула фон дер Ляйен