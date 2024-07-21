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Байден зідзвонився з головою Єврокомісії після її переобрання: говорили про Україну

Вашингтон, Неділя 21 липня 2024 09:54
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Байден зідзвонився з головою Єврокомісії після її переобрання: говорили про Україну Фото: президент США Джо Байден (facebook com POTUS)
Автор: Наталія Юрченко

Президент США Джо Байден поговорив з Урсулою фон дер Ляєн після її переобрання на посаду голови Європейської комісії. Однією з тем розмови була Україна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Білого дому.

Байден привітав Урсулу фон дер Ляєн з переобрання. Як зазначають у Білому домі, лідери підтвердили свою відданість міцним відносинам між США та ЄС і спільному вирішенню найбільших світових проблем.

"Вони також обговорили підтримку України та спроби притягнути Росію до відповідальності за її агресію", - йдеться у повідомленні.

Урсула фон дер Ляєн у своєму Twitter (X) прокоментувала розмову з Байденом, подякувавши президенту США за привітання.

Вона наголосила, що США та Європейський союз стикаються зі спільними викликами - в Європі, на Близькому Сході та в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Вибори в ЄС

Нагадаємо, у червні відбулися вибори до Європарламенту, після чого змінилося керівництво головних європейських інституцій.

Урсула фон дер Ляєн була переобрана на посаду голови Європейської комісії, це її другий термін. Її кандидатуру підтримали 401 євродепутат. Вона очолюватиме Єврокомісію протягом наступних п'яти років.

Також президенткою Європейського парламенту переобрали Роберту Мецолу.

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