Байден созвонился с главой Еврокомиссии после ее переизбрания: говорили об Украине

Президент США Джо Байден побеседовал с Урсулой фон дер Ляйен после ее переизбрания на должность главы Европейской комиссии. Одной из тем разговора была Украина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Байден поздравил Урсулу фон дер Ляйен с переизбранием. Как отмечают в Белом доме, лидеры подтвердили свою приверженность крепким отношениям между США и ЕС и совместному решению крупнейших мировых проблем.

"Они также обсудили поддержку Украины и попытки привлечь Россию к ответственности за ее агрессию", - говорится в сообщении.

Урсула фон дер Ля1ен в своем Twitter (X) прокомментировала разговор с Байденом, поблагодарив президента США за поздравление.

Она подчеркнула, что США и Европейский союз сталкиваются с общими вызовами - в Европе, на Ближнем Востоке и в Индо-Тихоокеанском регионе.