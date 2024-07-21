ua en ru
Вс, 21 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Байден созвонился с главой Еврокомиссии после ее переизбрания: говорили об Украине

Вашингтон, Воскресенье 21 июля 2024 09:54
UA EN RU
Байден созвонился с главой Еврокомиссии после ее переизбрания: говорили об Украине Фото: президент США Джо Байден (facebook com POTUS)
Автор: Наталья Юрченко

Президент США Джо Байден побеседовал с Урсулой фон дер Ляйен после ее переизбрания на должность главы Европейской комиссии. Одной из тем разговора была Украина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Байден поздравил Урсулу фон дер Ляйен с переизбранием. Как отмечают в Белом доме, лидеры подтвердили свою приверженность крепким отношениям между США и ЕС и совместному решению крупнейших мировых проблем.

"Они также обсудили поддержку Украины и попытки привлечь Россию к ответственности за ее агрессию", - говорится в сообщении.

Урсула фон дер Ля1ен в своем Twitter (X) прокомментировала разговор с Байденом, поблагодарив президента США за поздравление.

Она подчеркнула, что США и Европейский союз сталкиваются с общими вызовами - в Европе, на Ближнем Востоке и в Индо-Тихоокеанском регионе.

Выборы в ЕС

Напомним, в июне прошли выборы в Европарламент, после чего сменилось руководство главных европейских институций.

Урсула фон дер Ляйен была переизбрана на должность главы Европейской комиссии, это ее второй срок. Ее кандидатуру поддержали 401 евродепутат. Она будет возглавлять Еврокомиссию в течение следующих пяти лет.

Также президентом Европейского парламента переизбрали Роберту Мецолу.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Еврокомиссия Евросоюз Соединенные Штаты Америки Джозеф Байден Урсула фон дер Ляйен
NEWS
Повестка по почте. Кому будут отправлять и в каких случаях она считается врученной
Повестка по почте. Кому будут отправлять и в каких случаях она считается врученной
DAILY
Спасительные гигабайты. Будет ли в Украине связь и интернет во время долгих отключений света
Катерина Гончароваредактор раздела "Общество" Спасительные гигабайты. Будет ли в Украине связь и интернет во время долгих отключений света