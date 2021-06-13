Байден с женой прибыли на встречу с королевой Елизаветой II

Президент США Джо Байден и первая леди Джилл Байден прибыли в Виндзорский замок. Здесь они проведут встречу с королевой Великобритании Елизаветой II.

"Ее Величество приветствует президента и первую леди на площади в четырехугольнике Виндзорского замка. По прибытии президента и первой леди почетная гвардия, сформированная из Гренадерской гвардии первого батальона королевы, сделает Королевский салют и прозвучит государственный гимн США", - говорится в сообщении.

Затем президент осмотрит войска и присоединится к королеве и первой леди, чтобы понаблюдать за военным маршем. После этого группа отправится в замок на свою встречу.