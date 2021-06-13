Байден із дружиною прибули на зустріч із королевою Єлизаветою II

Президент США Джо Байден та перша леді Джилл Байден прибули до Віндзорського замку. Тут вони проведуть зустріч із королевою Великої Британії Єлизаветою II.

"Її Величність вітає президента та першу Леді на площі в Чотирикутнику Віндзорського замку. Після прибуття президента та першої леді почесна гвардія, сформована з гренадерської гвардії Першого батальйону Королеви, зробить Королівський салют і пролунає Державний Гімн США", - йдеться в повідомленні.

Потім президент огляне війська й приєднається до королеви та першої леді, аби поспостерігати за військовим маршем. Після цього група вирушить у замок на свою зустріч.