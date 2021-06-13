Байден із дружиною прибули на зустріч із королевою Єлизаветою II

Президент США Джо Байден та перша леді Джилл Байден прибули до Віндзорського замку. Тут вони проведуть зустріч із королевою Великої Британії Єлизаветою II.
Про це повідомляє CNN.
"Її Величність вітає президента та першу Леді на площі в Чотирикутнику Віндзорського замку. Після прибуття президента та першої леді почесна гвардія, сформована з гренадерської гвардії Першого батальйону Королеви, зробить Королівський салют і пролунає Державний Гімн США", - йдеться в повідомленні.
Потім президент огляне війська й приєднається до королеви та першої леді, аби поспостерігати за військовим маршем. Після цього група вирушить у замок на свою зустріч.
Нагадаємо, раніше 13 червня лідери Британії, США, Німеччини, Франції, Японії, Канади, Італії та ЄС завершили цьогорічний саміт "Великої сімки" (G7) у британському Корнуоллі. У своєму фінальному комюніке глави держав G7 торкнулися низки питань, зокрема, не оминули й ситуацію в Україні.
G7 заявила, що визнає Росію стороною конфлікту в Україні, а також підтримала продовження переговорного процесу у нормандському форматі для виконання мінських домовленостей.
Лідери G7 також відреагували на посилення російської військової присутності поблизу українського кордону, закликавши Москву забрати свої війська зі сходу України та Криму.