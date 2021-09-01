Байден и Зеленский не будут проводить совместную пресс-конференцию после встречи

Президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский встретятся в Вашингтоне уже сегодня. Однако совместной пресс-конференции лидеров не будет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на рассписание американского президента.
Байден после переговоров с Зеленским в Белом доме отправится на еженедельный экономический брифинг.
Согласно документу, президент США в ходе встречи планирует подтвердить поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, проведения реформ в стране, а также сотрудничество в сфере энергетик
Подробнее о первых итогах визита Зеленского в США - в материале РБК-Украина.