UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Байден и Зеленский не будут проводить совместную пресс-конференцию после встречи

Автор: Инна Собора

Президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский встретятся в Вашингтоне уже сегодня. Однако совместной пресс-конференции лидеров не будет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на рассписание американского президента.

Байден после переговоров с Зеленским в Белом доме отправится на еженедельный экономический брифинг.

Согласно документу, президент США в ходе встречи планирует подтвердить поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, проведения реформ в стране, а также сотрудничество в сфере энергетик

Подробнее о первых итогах визита Зеленского в США - в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийДжозеф Байден