Байден і Зеленський не проводитимуть спільну прес-конференцію після зустрічі

Президенти США і України Джо Байден і Володимир Зеленський зустрінуться у Вашингтоні вже сьогодні. Однак спільній прес-конференції лідерів не буде.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розклад американського президента.
Байден після переговорів із Зеленським у Білому домі відправиться на щотижневий економічний брифінг.
Згідно з документом, президент США в ході зустрічі планує підтвердити підтримку суверенітету і територіальної цілісності України, проведення реформ в країні, а також співробітництво в сфері енергетик
Детальніше про перші підсумки візиту Зеленського в США - в матеріалі РБК-Україна.