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Байден і Зеленський не проводитимуть спільну прес-конференцію після зустрічі

Автор: Инна Собора

Президенти США і України Джо Байден і Володимир Зеленський зустрінуться у Вашингтоні вже сьогодні. Однак спільній прес-конференції лідерів не буде.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розклад американського президента.

Байден після переговорів із Зеленським у Білому домі відправиться на щотижневий економічний брифінг.

Згідно з документом, президент США в ході зустрічі планує підтвердити підтримку суверенітету і територіальної цілісності України, проведення реформ в країні, а також співробітництво в сфері енергетик

Детальніше про перші підсумки візиту Зеленського в США - в матеріалі РБК-Україна.

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Володимир ЗеленськийДжозеф Байден