Байден заздалегідь помилував кількох членів своєї сім'ї

Згідно з указом, Байден вирішив помилувати:

брата Джеймса Байдена;

невістку Сару Байден;

сестру Валері Байден Оуенс;

шурина Джона Т. Оуенса;

брата Френсіса Байдена.

Згідно з документом про помилування, Байден помилує своїх родичів за "будь-які ненасильницькі злочини проти Сполучених Штатів, які вони могли скоїти або в яких брали участь у період з 1 січня 2014 року по дату цього помилування".

Варто зауважити, що таке рішення Байден ухвалив в останні години свого президентства, день інавгурації Дональда Трампа.