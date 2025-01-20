Байден заранее помиловал нескольких членов своей семьи

Президент США Джо Байден решил помиловать ряд своих родственников. Он подписал соответствующий указ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News.
Согласно указу, Байден решил помиловать:
Согласно документу о помиловании, Байден помилует своих родственников за "любые ненасильственные преступления против Соединенных Штатов, которые они могли совершить или в которых принимали участие в период с 1 января 2014 года по дату этого помилования".
Стоит заметить, что такое решение Байден принял в последние часы своего президентства, день инаугурации Дональда Трампа.
Напомним, ранее стало известно, что Байден заранее помиловал бывших и действующих американских чиновников.
В частности, это касалось бывшего бывшего председателя Объединенного комитета начальников штабов Марка Милли, доктора Энтони Фаучи, членов и сотрудников комиссии, расследовавшей нападение на Капитолий 6 января 2021 года.
По мнению президента, им может угрожать уголовное преследование.
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