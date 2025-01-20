Байден заранее помиловал нескольких членов своей семьи

Согласно указу, Байден решил помиловать:

брата Джеймса Байдена;

невестку Сару Байден;

сестру Валери Байден Оуэнс;

шурина Джона Т. Оуэнса;

брата Фрэнсиса Байдена.

Согласно документу о помиловании, Байден помилует своих родственников за "любые ненасильственные преступления против Соединенных Штатов, которые они могли совершить или в которых принимали участие в период с 1 января 2014 года по дату этого помилования".

Стоит заметить, что такое решение Байден принял в последние часы своего президентства, день инаугурации Дональда Трампа.