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Байден заявив Шольцу, що має намір продовжити надавати військову допомогу Україні

Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У четвер президент США Джо Байден провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцем. Під час розмови американський лідер заявив про намір продовжувати допомагати Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Білого дому.

Крім військової підтримки України, Байден підкреслив і американсько-німецькі відносини.

"Президент наголосив на міцності американсько-німецьких відносин і відзначив свій намір продовжувати нашу тісну співпрацю з геополітичних пріоритетів, включаючи підтримку оборони України від російської агресії", - йдеться у заяві.

У свою чергу інформацію про розмову двох лідерів підтвердили і у Бундесвері.

"Сьогодні ввечері, 10 жовтня 2024 року, федеральний канцлер Шольц розмовляв телефоном із президентом США Джо Байденом", - йдеться у повідомленні Бундесверу.

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Джозеф БайденВійна в УкраїніОлаф Шольц