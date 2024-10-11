RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

Байден заявил Шольцу, что намерен продолжить оказывать военную помощь Украине

Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В четверг президент США Джо Байден провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцем. В ходе беседы американский лидер заявил о намерении продолжать помогать Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Белого дома.

Помимо военной поддержки Украины Байден отметил и американо-германские отношения.

"Президент подчеркнул прочность американо-германских отношений и отметил свое намерение продолжать наше тесное сотрудничество по геополитическим приоритетам, включая поддержку обороны Украины от российской агрессии", - говорится в заявлении.

В свою очередь, информацию о разговоре двух лидеров подтвердили и в Бундесвере.

"Сегодня вечером, 10 октября 2024 года, федеральный канцлер Шольц разговаривал по телефону с президентом США Джо Байденом", - говорится в сообщении Бундесвера.

Напомним, что на этой неделе в субботу, 12 октября, должно было состояться новое заседание в формате "Рамштайн". Однако встречу перенесли на неизвестный период, поскольку президент США Джо Байден отложил поездку в Германию из-за урагана "Милтон".

Также отметим, что сегодня президент Владимир Зеленский должен провести встречу с канцлером Олафом Шольцем и представить ему План победы Украины.

Вчера, глава украинского государства этот представил премьер-министру Британии Киру Стармеру, президенту Франции Эммануэлю Макрону и премьеру Италии Джорджии Мелони.

В ходе пресс-конференции с итальянским премьер-министром Зеленский объяснил, в чем смысл Плана победы Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Джозеф БайденВойна в УкраинеОлаф Шольц