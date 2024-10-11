Байден заявил Шольцу, что намерен продолжить оказывать военную помощь Украине

В четверг президент США Джо Байден провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцем. В ходе беседы американский лидер заявил о намерении продолжать помогать Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Белого дома.
Помимо военной поддержки Украины Байден отметил и американо-германские отношения.
"Президент подчеркнул прочность американо-германских отношений и отметил свое намерение продолжать наше тесное сотрудничество по геополитическим приоритетам, включая поддержку обороны Украины от российской агрессии", - говорится в заявлении.
В свою очередь, информацию о разговоре двух лидеров подтвердили и в Бундесвере.
"Сегодня вечером, 10 октября 2024 года, федеральный канцлер Шольц разговаривал по телефону с президентом США Джо Байденом", - говорится в сообщении Бундесвера.
Напомним, что на этой неделе в субботу, 12 октября, должно было состояться новое заседание в формате "Рамштайн". Однако встречу перенесли на неизвестный период, поскольку президент США Джо Байден отложил поездку в Германию из-за урагана "Милтон".
Также отметим, что сегодня президент Владимир Зеленский должен провести встречу с канцлером Олафом Шольцем и представить ему План победы Украины.
Вчера, глава украинского государства этот представил премьер-министру Британии Киру Стармеру, президенту Франции Эммануэлю Макрону и премьеру Италии Джорджии Мелони.
В ходе пресс-конференции с итальянским премьер-министром Зеленский объяснил, в чем смысл Плана победы Украины.
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