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Байден заявив, що знає, яку відповідь на ракетний удар Ірану готує Ізраїль

Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Президент США Джо Байден стверджує, що йому відомі деталі щодо очікуваної відповіді Ізраїлю на ракетну атаку Ірану 1 жовтня. Однак він відмовився їх оприлюднити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Журналіст запитав Байдена, чи розуміє він, що зробить Ізраїль у відповідь на атаку Ірану і коли це відбудеться.

"Так і так", - сказав Байден.

 На запитання, чи поділиться він цією інформацією, американський президент коротко відповів: "Ні і ні".

Атака Ірану на Ізраїль

Нагадаємо, 1 жовтня Іран запустив по Ізраїлю близько 200 балістичних ракет, але атака була неефективною.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху пообіцяв відплатити за цю атаку та не виключає ударів по нафтових родовищах і навіть ядерних об'єктах Ірану.

Тим часом президент США Джо Байден намагається відмовити Ізраїль від таких дій, щоб уникнути ескалації.

Нещодавно ЗМІ повідомляли, що Ізраїль вже підготував відповідь на атаку Ірану. Американські дипломати очікують, що це відбудеться до проведення президентських виборів у США.

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