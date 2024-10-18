Байден заявил, что знает, какой ответ на ракетный удар Ирана готовит Израиль

Журналист спросил Байдена, понимает ли он, что сделает Израиль в ответ на атаку Ирана и когда это произойдет.

"Да и да", - сказал Байден.

На вопрос, поделится ли он этой информацией, американский президент кратко ответил: "Нет и нет".