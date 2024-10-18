Байден заявив, що знає, яку відповідь на ракетний удар Ірану готує Ізраїль

Президент США Джо Байден стверджує, що йому відомі деталі щодо очікуваної відповіді Ізраїлю на ракетну атаку Ірану 1 жовтня. Однак він відмовився їх оприлюднити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Журналіст запитав Байдена, чи розуміє він, що зробить Ізраїль у відповідь на атаку Ірану і коли це відбудеться.

"Так і так", - сказав Байден.

На запитання, чи поділиться він цією інформацією, американський президент коротко відповів: "Ні і ні".