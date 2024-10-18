Байден заявил, что знает, какой ответ на ракетный удар Ирана готовит Израиль
Президент США Джо Байден утверждает, что ему известны детали относительно ожидаемого ответа Израиля на ракетную атаку Ирана 1 октября. Однако он отказался их обнародовать.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Журналист спросил Байдена, понимает ли он, что сделает Израиль в ответ на атаку Ирана и когда это произойдет.
"Да и да", - сказал Байден.
На вопрос, поделится ли он этой информацией, американский президент кратко ответил: "Нет и нет".
Атака Ирана на Израиль
Напомним, 1 октября Иран запустил по Израилю около 200 баллистических ракет, но атака была неэффективна.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал отплатить эту атаку и не исключает ударов по нефтяным месторождениям и даже ядерным объектам Ирана.
Тем временем, президент США Джо Байден пытается отговорить Израиль от таких действий, чтобы избежать эскалации.
Недавно СМИ сообщали, что Израиль уже подготовил ответ на атаку Ирана. Американские дипломаты ожидают, что это произойдет до президентских выборов в США.
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