ua en ru
Пн, 22 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Байден заявил, что останется президентом США до истечения своего срока

США, Понедельник 22 июля 2024 20:36
UA EN RU
Байден заявил, что останется президентом США до истечения своего срока Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Действующий президент США Джо Байден не уйдет досрочно в отставку и будет оставаться президентом до истечения своего срока.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter (X) Джо Байдена.

"Мы Соединенные Штаты Америки - нет ничего, что мы не можем сделать, если делаем это вместе", - написал Байденн.

Он отметил, что "мы просто должны помнить, кем мы являемся".

"Я посвятил свое президентство тому, чтобы доказать это, и я буду продолжать это делать сегодня, завтра и каждый день, когда я имею честь быть вашим президентом", - подчеркнул американский лидер.

Байден снялся с выборов в президенты США

Напомним, вчера действующий президент США Джо Байден заявил, что снимается с выборов. Это произошло после длительного давления со стороны демократов и нескольких провальных выступлений президента, в том числе провальных дебатов с основным оппонентом Байдена на выборах бывшим президентом США Дональдом Трампом.

В своем обращении он предложил в качестве кандидата на пост президента вице-президента Камала Харрис.

После этого некоторые республиканцы призвали Байдена уйти в отставку с поста президента США. Однако в комментарии CNN представитель Белого дома Эндрю Бейтс заявил, что Байден не уйдет с президентской должности до окончания своих полномочий.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Выборы в США Джозеф Байден
NEWS
Буданов сделал заявление об убийстве Фарион
Буданов сделал заявление об убийстве Фарион
DAILY
Вынужденный шаг. Почему Байден снялся с выборов и кто из пары Харрис-Трамп лучше для Украины
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Вынужденный шаг. Почему Байден снялся с выборов и кто из пары Харрис-Трамп лучше для Украины