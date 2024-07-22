Байден заявил, что останется президентом США до истечения своего срока

Действующий президент США Джо Байден не уйдет досрочно в отставку и будет оставаться президентом до истечения своего срока.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter (X) Джо Байдена.

"Мы Соединенные Штаты Америки - нет ничего, что мы не можем сделать, если делаем это вместе", - написал Байденн.

Он отметил, что "мы просто должны помнить, кем мы являемся".

"Я посвятил свое президентство тому, чтобы доказать это, и я буду продолжать это делать сегодня, завтра и каждый день, когда я имею честь быть вашим президентом", - подчеркнул американский лидер.