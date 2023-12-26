Байден заявив, що президенти США не можуть мати імунітет від судового переслідування

На запитання журналіста перед від’їздом з Білого дому до Кемп-Девіда Байден заявив, що президенти можуть бути притягнуті до кримінальної відповідальності, попри заяви колишнього лідера США Дональда Трампа, проти якого висунуто 91 звинувачення.

Тепер нижчий федеральний апеляційний суд розгляне позов про недоторканність, тобто судовий розгляд може перейти до суті пізніше.

Справи проти Трампа

Нагадаємо, проти Дональда Трампа висунуто 91 звинувачення у чотирьох кримінальних справах. Мова йде про незаконне поводження з секретними документами, спробу фальсифікації результатів виборів та незаконне витрачання коштів, зібраних на президентську кампанію.

Проте експрезидент бере активну участь у передвиборчій кампанії та збирається знову балотуватися в президенти США у 2024 році.

Додамо, що Верховний суд штату Колорадо заборонив Трампу брати участь у праймеріз республіканської партії. Це може повпливати на його президентську кампанію.