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Байден заявил, что президенты США не могут иметь иммунитет от судебного преследования

Фото: президент США Джо Байден (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Президент США Джо Байден сказал, что не может придумать никаких причин, почему лидеры государства должны получить абсолютный иммунитет от судебного преследования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

На вопрос журналиста перед отъездом из Белого дома в Кэмп-Дэвид Байден заявил, что президенты могут быть привлечены к уголовной ответственности, несмотря на заявления бывшего лидера США Дональда Трампа, против которого выдвинуто 91 обвинение.

Теперь низший федеральный апелляционный суд рассмотрит иск о неприкосновенности, то есть судебное разбирательство может перейти к существу позже.

Дела против Трампа

Напомним, против Дональда Трампа выдвинуто 91 обвинение по четырем уголовным делам. Речь идет о незаконном обращении с секретными документами, попытке фальсификации результатов выборов и незаконном расходовании средств, собранных на президентскую кампанию.

Однако экспрезидент активно участвует в предвыборной кампании и собирается снова баллотироваться в президенты США в 2024 году.

Верховный суд штата Колорадо запретил Трампу участвовать в праймериз республиканской партии. Это может повлиять на его президентскую кампанию.

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