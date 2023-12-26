Байден заявил, что президенты США не могут иметь иммунитет от судебного преследования

На вопрос журналиста перед отъездом из Белого дома в Кэмп-Дэвид Байден заявил, что президенты могут быть привлечены к уголовной ответственности, несмотря на заявления бывшего лидера США Дональда Трампа, против которого выдвинуто 91 обвинение.

Теперь низший федеральный апелляционный суд рассмотрит иск о неприкосновенности, то есть судебное разбирательство может перейти к существу позже.

Дела против Трампа

Напомним, против Дональда Трампа выдвинуто 91 обвинение по четырем уголовным делам. Речь идет о незаконном обращении с секретными документами, попытке фальсификации результатов выборов и незаконном расходовании средств, собранных на президентскую кампанию.

Однако экспрезидент активно участвует в предвыборной кампании и собирается снова баллотироваться в президенты США в 2024 году.

Верховный суд штата Колорадо запретил Трампу участвовать в праймериз республиканской партии. Это может повлиять на его президентскую кампанию.