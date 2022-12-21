UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Байден заявив, що з нетерпінням чекає Зеленського: багато треба обговорити

Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Американський лідер Джо Байден заявив, що з нетерпінням очікує на приїзд українського президента Володимира Зеленського. Він зазначив, що сторонам "багато чого треба обговорити".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-сторінку Джо Байдена.

"Сподіваюся, тобі добре летіти, Володимире. Я радий, що ти будеш тут. Багато що є обговорити", - написав він.

Нагадаємо, що Байден зустріне Зеленського у Білому домі сьогодні о 21:00 за київським часом.

Сторони проведуть зустріч і о 23:30, як очікується, президенти проведуть спільну пресконференцію. Також запланований і виступ Зеленського в Конгресі.

Все що відомо про сьогоднішній візит Зеленського до США - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийСполучені Штати АмерикиДжозеф БайденВашингтон