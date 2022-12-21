Байден заявив, що з нетерпінням чекає Зеленського: багато треба обговорити

"Сподіваюся, тобі добре летіти, Володимире. Я радий, що ти будеш тут. Багато що є обговорити", - написав він.

Нагадаємо, що Байден зустріне Зеленського у Білому домі сьогодні о 21:00 за київським часом.

Сторони проведуть зустріч і о 23:30, як очікується, президенти проведуть спільну пресконференцію. Також запланований і виступ Зеленського в Конгресі.

Все що відомо про сьогоднішній візит Зеленського до США - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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