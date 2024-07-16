Байден заявив про готовність провести дебати з Трампом у вересні

"Я буду вести з ним дебати тоді, коли ми домовимося про них. І я погодився на дебати з ним у вересні", - заявив він.

При цьому він додав, що він "на коні".

"Де ви були? Я провів 22 великі заходи, зустрів тисячі людей, приголомшливі натовпи. Багато що відбувається. Я на коні. Я виїжджаю і демонструю американському народу, що я володію всіма своїми здібностями, що мені не потрібні записки. Мені не потрібні телепрограми - я можу вийти і відповісти на будь-які запитання. І я стояв там, коли НАТО було в місті. Я стояв там протягом години і відповідав на запитання", - наголосив американський лідер.