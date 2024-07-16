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Байден заявив про готовність провести дебати з Трампом у вересні

Вівторок 16 липня 2024 08:53
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Байден заявив про готовність провести дебати з Трампом у вересні Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив про готовність провести ще одні дебати з кандидатом у президенти Дональдом Трампом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News.

"Я буду вести з ним дебати тоді, коли ми домовимося про них. І я погодився на дебати з ним у вересні", - заявив він.

При цьому він додав, що він "на коні".

"Де ви були? Я провів 22 великі заходи, зустрів тисячі людей, приголомшливі натовпи. Багато що відбувається. Я на коні. Я виїжджаю і демонструю американському народу, що я володію всіма своїми здібностями, що мені не потрібні записки. Мені не потрібні телепрограми - я можу вийти і відповісти на будь-які запитання. І я стояв там, коли НАТО було в місті. Я стояв там протягом години і відповідав на запитання", - наголосив американський лідер.

Президентські вибори у США

Президентські вибори у США заплановані на 5 листопада 2024 року. Головними кандидатами перегонів є чинний президент Джо Байден і колишній американський лідер Дональд Трамп.

Також нещодавно у Сполучених Штатах відбулися перші дебати між Байденом і Трампом. Водночас ЗМІ за їхнім підсумком писали, що під час дискусій Байден був тихим, його голос був слабким і неаргументованим.

Після того, як дебати закінчилися, Байден на деякий час засумнівався щодо участі у виборах. Проте сім'я закликала його не залишати перегони.

15 липня Трамп набрав необхідну кількість голосів від республіканців для висування кандидатом у президенти від партії. При цьому він назвав свого кандидата у віце-президенти США. Ним став сенатор Джей Ді Венса зі штату Огайо.

Докладніше про Венса - у матеріалі РБК-Україна.

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