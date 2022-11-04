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Байден заявив про дуже швидке "звільнення Ірану"

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Вашингтон, П'ятниця 04 листопада 2022 08:49
Байден заявив про дуже швидке "звільнення Ірану" Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Президент США Джо Байден пообіцяв "звільнити Іран" на тлі триваючих в цій країні протестів. Він каже, що це відбудеться дуже скоро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву американського лідера, якого цитує Associated Press.

"Не хвилюйтеся, ми звільнимо Іран", - сказав Байден прихильникам під час передвиборчої акції за члена Демократичної партії Майка Левіна та додав "Вони звільняться досить скоро".

Зазначено, що президент США виступив із такою заявою під час під час передвиборчої промови в Каліфорнії, коли десятки демонстрантів зібралися навколо з плакатами на підтримку іранських протестувальників, учасники підняли мобільні телефони з написом "Свободу Ірану".

Видання також пише, що адміністрація Байдена зіткнулася зі критикою з боку іранських американських активістів, які закликають Білий дім відмовитися від ідеї відродити іранську ядерну угоду на тлі протестів у країні.

Протести в Ірані

Нагадаємо, що причиною для масових протестів в Ірані стала смерть 22-річної Махса Аміні, яка померла в одній із лікарень Тегерана невдовзі після того, як була затримана поліцією моралі через "неналежне носіння хіджабу".

Поліція Ірану повідомила, що в дівчини стався серцевий напад, проте її родичі заперечують, що вона мала будь-які захворювання серця.

Після чого тисячі людей вийшли на демонстрації проти репресивного курсу та ісламської системи правління.

При цьому верховний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї звинуватив США й Ізраїль в організації протестів.

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