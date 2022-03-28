Байден заявил, что за его заявлением о Путине стоит личное возмущение, а не политическая позиция США

"Я ни тогда, ни сейчас не говорил об изменении политики. Я выражал моральное возмущение, которое я чувствовал, и я не приношу извинений", - сказал он журналистам в Белом доме

Байден также отметил, что до своего высказывания, сделанного в субботу в Польше, он посетил семьи, которые вынуждены были покинуть свои дома из-за вторжения России в Украину.

Напомним, Джо Байден во время выступления в Варшаве вспомнил о президенте РФ Владимире Путине, и заявил, что "этот человек не может оставаться у власти".

На вопрос, вызовет ли это замечание негативную реакцию Путина, Байден сказал: "Меня не волнует, что он думает… Он собирается делать то, что собирается делать".

"Если Путин продолжит следовать курсу, которым он идет, он станет изгоем во всем мире, кто знает, кем он станет дома с точки зрения поддержки", - добавил Байден.