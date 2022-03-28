Байден заявив, що за його заявою про Путіна стоїть особисте обурення, а не політична позиція США

"Я ні тоді, ні зараз не говорив про зміну політики. Я висловлював моральне обурення, яке я відчував, і я не приношу вибачень", - сказав він журналістам у Білому домі

Байден також зазначив, що до свого висловлювання, зробленого в суботу в Польщі, він відвідав сім'ї, які змушені були покинути свої будинки через вторгнення Росії в Україну.

Нагадаємо, Джо Байден під час виступу у Варшаві згадав про президента РФ Володимира Путіна, і заявив, що "ця людина не може залишатися при владі".

На питання, чи викличе це зауваження негативну реакцію Путіна, Байден сказав: "Мене не хвилює, що він думає... він збирається робити те, що збирається робити".

"Якщо Путін продовжить слідувати курсу, яким він йде, він стане ізгоєм у всьому світі, хто знає, ким він стане вдома з точки зору підтримки", - додав Байден.