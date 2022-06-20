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Байден заявил, что вряд ли посетит Украину в ходе поездки на саммиты G7 и НАТО

Фото: президент США Джо Байден (GettyImages)
Автор: Юлия Бойко

Президент США Джо Байден вряд ли приедет в Украину в рамках ближайшей поездки в Европу на саммиты "Большой семерки" и НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что Байден в понедельник заявил о том, что вряд ли посетит Украину, когда в конце этого месяца отправится в Европу на встречи на высшем уровне с союзниками Вашингтона.

Отметим, 48-й саммит лидеров G7 пройдет 26-28 июня в Германии. Ожидается, что участие в нем может принять и президент Украины Владимир Зеленский в формате видеоконференции.

После этого в Мадриде 28-30 июня пройдет саммит лидеров НАТО.

Напомним, в мае 2022 года жена Байдена приезжала с рабочим визитом в Украину. Джилл Байден встречалась в Ужгороде с первой леди Украины Еленой Зеленской.

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