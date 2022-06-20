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Байден заявив, що навряд чи відвідає Україну в ході поїздки на саміти G7 та НАТО

Фото: президент США Джо Байден (GettyImages)
Автор: Юлія Бойко

Президент США Джо Байден навряд чи приїде до України в рамках найближчої поїздки до Європи на саміти "Великої сімки" та НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що Байден у понеділок заявив про те, що навряд чи відвідає Україну, коли наприкінці цього місяця вирушить до Європи на зустрічі на найвищому рівні із союзниками Вашингтона.

Зазначимо, 48-й саміт лідерів G7 пройде 26-28 червня у Німеччині. Очікується, що участь у ньому може брати і президент України Володимир Зеленський у форматі відеоконференції.

Після цього у Мадриді 28-30 червня відбудеться саміт лідерів НАТО.

Нагадаємо, в травні 2022 року дружина Байдена приїжджала з робочим візитом в Україну. Джилл Байден зустрічалася в Ужгороді з першою леді України Оленою Зеленською.

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