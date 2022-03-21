Байден заявил о возможности кибератаки России против США

Президент США Джо Байден призвал партнеров из частного сектора "немедленно усилить свой киберзащита". Он заявил, что Россия может осуществлять кибератаку против Соединенных Штатов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Президент в своем заявлении сказав, что "федеральное правительство не может защититься от этой угрозы самостоятельно".
По его словам, большинство критической инфраструктуры Америки принадлежит и управляется частным сектором и важно заблокировать цифровые двери.
"Агентство кибербезопасности и безопасности инфраструктуры Министерства внутренней безопасности активно сотрудничает с организациями с критической инфраструктурой, чтобы быстро обмениваться информацией, чтобы защитить их системы и сети", - сказал Байден.
Отмечается, что от кибератак применят многофакторные аутентификации, проведут консультации с профессионалами по кибербезопасности. Все для того, чтобы убедиться, что исправлены и защищены от всех известных уязвимостей.
Ранее мы сообщали, что Байден пригрозил председателю КНР последствиями в случае помощи России в войне против Украины.
Также мы писали, что у Байдена заявили, что США попросят Китай убедить Россию прекратить войну в Украине.
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