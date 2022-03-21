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Байден заявил о возможности кибератаки России против США

Джо Байден (Getty Images)
Автор: Татьяна Самарук

Президент США Джо Байден призвал партнеров из частного сектора "немедленно усилить свой киберзащита". Он заявил, что Россия может осуществлять кибератаку против Соединенных Штатов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Президент в своем заявлении сказав, что "федеральное правительство не может защититься от этой угрозы самостоятельно".

По его словам, большинство критической инфраструктуры Америки принадлежит и управляется частным сектором и важно заблокировать цифровые двери.

"Агентство кибербезопасности и безопасности инфраструктуры Министерства внутренней безопасности активно сотрудничает с организациями с критической инфраструктурой, чтобы быстро обмениваться информацией, чтобы защитить их системы и сети", - сказал Байден.

Отмечается, что от кибератак применят многофакторные аутентификации, проведут консультации с профессионалами по кибербезопасности. Все для того, чтобы убедиться, что исправлены и защищены от всех известных уязвимостей.

Ранее мы сообщали, что Байден пригрозил председателю КНР последствиями в случае помощи России в войне против Украины.

Также мы писали, что у Байдена заявили, что США попросят Китай убедить Россию прекратить войну в Украине.

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Джозеф Байден